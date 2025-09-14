"Final Fantasy VII Remake" para Switch 2 el 22 de enero y Hyrule Warriors el 6 de noviembre

España.

La nueva versión del clásico de rol 'Final Fantasy VII Remake Intergrade' llegará a Switch 2 el 22 de enero y 'Hyrule Warriors: La era del destierro', el 6 de noviembre, mientras que 'Pokémon Pokopia' se lanzará en 2026 pero aún sin fecha concreta.

Estas son algunas de las novedades anunciadas este viernes por Nintendo para su consola más popular.

En una retransmisión en directo a través de sus redes, en la que también se anunció que la película 'Super Mario Galaxy, Movie', secuela de 'Super Mario Bros. Movie' (2023), se estrenará en abril de 2026, la compañía japonesa detalló todos los lanzamientos para Switch y Swith 2 de los próximos meses.

Uno de los más esperado era el 'Final Fantasy VII Remake Intergrade', que narra los hechos de 'Final Fantasy VII' y que cuenta con un sistema de batalla híbrido que mezcla la acción en tiempo real con los combates basados en órdenes.

En cuanto a 'Hyrule Warriors: La era del destierro', los jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos con la ayuda de sus aliados y se emparejarán con ellos para ejecutar poderosos sincroataques. Dispondrá de artilugios zonnan y podrán jugar con otra persona en el modo cooperativo o en dos consolas distintas con una sola copia del juego.