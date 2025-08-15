VIDEO: Turismo desenfrenado atropella a populares vendedoras de SPS

San Pedro Sula

Tres populares vendedoras de jugos fueron atropelladas por un desenfrenado turismo en la avenida Juan Pablo Segundo de San Pedro Sula. En un video que se ha viralizado en las redes sociales, la persona que lo graba relata que el carro primero pegó contra un árbol y luego arrolló a las dos muchachas que todos los días se colocan en la siete calle.

Las tres damas son muy conocidas, porque además de su entusiasmo por vender, el encanto natural acapara la mirada de los conductores que pasan por la zona. Ellas se llaman Génesis Bonilla, Nayrovis y Lesly Orellana, estas últimas dos son hermanas. En el video se observa que varios hombres sacan a las muchachas, una de ella queda debajo de la llanta delantera. Karina Cañas, una de las conductoras afectadas, dijo que ella solo vio como que "el carro venía volando".