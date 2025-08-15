Video: Conductora pierde el control y atropella a vendedoras de horchata en SPS

San Pedo Sula

Las cámaras de seguridad de una empresa del lugar, captaron el instante en el que un carro perdió el control y atropelló a tres populares vendedoras de horchata en la avenida Juan Pablo Segundo de San Pedro Sula. En el material gráfico se observa cuando el carro pareciera que se le estalla la llanta izquierda de adelante y luego impacta contra un árbol.

Ya desenfrenado, el carro impacta contra otros y atropella a tres vendedoras de horchata que día a día se ganan la vida en ese sector. Una de las muchachas queda abajo del carro y de no ser por la rápida intervención de las personas que estaban en el lugar, el percance no pasó a más. Las personas en mención son las hermanas Orellana, Nayrovis y Lesly y una compañera identificada como Génesis. Las tres se recuperan en un centro asistencial.