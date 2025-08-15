  1. Inicio
Video: Conductora pierde el control y atropella a vendedoras de horchata en SPS

Tres vendedoras de horchata, que día a día se ganan la vida vendiendo horchata en la avenida Juan Pablo Segundo, se salvaron milagrosamente de morir

San Pedo Sula

Las cámaras de seguridad de una empresa del lugar, captaron el instante en el que un carro perdió el control y atropelló a tres populares vendedoras de horchata en la avenida Juan Pablo Segundo de San Pedro Sula.

En el material gráfico se observa cuando el carro pareciera que se le estalla la llanta izquierda de adelante y luego impacta contra un árbol.

Nicoll se salvó de milagro; sus tres compañeras fueron atropelladas en SPS

Ya desenfrenado, el carro impacta contra otros y atropella a tres vendedoras de horchata que día a día se ganan la vida en ese sector.

Una de las muchachas queda abajo del carro y de no ser por la rápida intervención de las personas que estaban en el lugar, el percance no pasó a más.

Las personas en mención son las hermanas Orellana, Nayrovis y Lesly y una compañera identificada como Génesis. Las tres se recuperan en un centro asistencial.

¿Cómo siguen las vendedoras de horchata atropelladas en la avenida Juan Pablo Segundo?

Testigos detallaron que el carro era conducido por una mujer que también resultó con golpes.

Luis Fernando Licona
Luis Fernando Licona
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2007. Actualmente es parte del equipo digital de LAPRENSA.HN. Apasionado por contar historias humanas.

