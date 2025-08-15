  1. Inicio
¿Cómo siguen las vendedoras de horchata atropelladas en la avenida Juan Pablo Segundo?

Génesis, Nayrovis Orellana y su hermana Lesly, fueron atropelladas por un carro que perdió el control tras estallársele una llanta en San Pedro Sula

1 de 16

Lesly, Nayrovis y Génesis son muy populares en San Pedro Sula, en donde se ganan la vida vendiendo horchatas.
2 de 16

La paz de estas jóvenes emprendedoras se vio irrumpida el mediodía de este viernes 15 de agosto cuando un vehículo perdió el control tras estallársele una de las llantas delanteras y llevárselas de encuentro.
3 de 16

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el carro pierde el control, aparentemente tras explotársele una llanta, primero choca contra un árbol, luego contra dos dos vehículos y se lleva de encuentro a las muchachas.

4 de 16

Este es el carro que perdió el control, un Toyota Corolla gris con placa HAB 6978.
5 de 16

La peor parte la sacó la hermana de Nayrovis, Lesly y Lesly, quienes tuveron que ser auxiliada por varios hombres que se las ingeniaron para levantar el carro.
6 de 16

Otras dos personas que iban en el carro gris resultaron con golpes leves.
7 de 16

Casi de inmediato llegaron las ambulancias que trasladaron a las tres vendedoras a un centro asistencial.
8 de 16

"Me contacté con Nicolle, quien es compañera de trabajo de ellas, y me dijo que gracias a Dios ellas se encuentran bien. Pedimos Oración para ellas, al igual que para todas las personas que trabajamos en las calles, gracias de antemano", escribió Castellanos.
9 de 16

"Una llevaba lastimado su cuello y la otra iba mal de su brazo", indicó una vendedora de la zona.
10 de 16

En la mañana, Nayrovis había subido esta foto sin saber la dura prueba que se le avecinaba.
11 de 16

La escena más crítica del accidente la registró la hermana Nayrovis, en un video que se viralizó en las redes sociales, estaba debajo del carro y muchos pensaban lo peor.
12 de 16

Sin embargo, una colega de Nayrovis confirmó que pese a los golpes, esta dinámica joven está bien.

13 de 16

Nicolle, quien también vende horchatas con estas tres jóvenes accidentadas, dijo que de las tres, Lesly es la única que está más delicada.
14 de 16

Nicolle Osorto (derecha), quien acá aparece junto a Nayrovis, dijo que ella está bien. Quién está un poco mal es su hermana Lesly, la otra muchacha (Génesis) iba lastimaba de la mano", informó.
15 de 16

A la derecha Lesly y a la izquierda Nayrovis. Las dos hermanas que se vieron afectadas.
16 de 16

Y ella es Génesis, la otra joven que salió afectada tras el accidente.
