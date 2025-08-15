  1. Inicio
Nicoll se salvó de milagro; sus tres compañeras fueron atropelladas en SPS

Nicoll Hernandéz no ha parado de contestar su teléfono, sus familiares y amigos se asustaron. Ella contó a Diario La Prensa cómo pasó el accidente de sus tres amigas

Nicoll Hernandéz es una carismática jovencita que se gana la vida vendiendo jugos en la avenida Juan Pablo Segundo de San Pedro Sula, en donde este viernes se registró un aparatoso accidente. Por fortuna, ella no estaba en ese momento y por eso salió ilesa... Acá les contamos la historia.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
La tranquilidad que impera en el lugar donde Nicoll se gana la vida junto a otras jovencita se vio irrumpida por un accidente que dejó varios heridos, entre ellos la conductora, su madre, tres niños y las compañeras de Nicoll.
El carro en mención había girado por la siete calle buscando para el sur cuando una llanta delantera de explotó. Primero, la conductora perdió el control, luego se estrelló contra un árbol y después chocó contra dos carros y atropelló a tres vendedoras de jugos.
Una de las heridas es Nayrovis Orellana (foto), quien junto a su hermana Lesly y Génesis Bonilla han montado un emprendimiento y venden de forma alterna con Nicoll Hernández.
La dinámica de estas hermosas mujeres consiste en aprovechar cuando el semáforo está en rojo para ofrecer sus productos.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Nicoll tiene su marca, y las tres muchachas que slieron lastimadas tienen la suya, pero trabajan en un ambiente de hermandad. De hecho, en las redes sociales de todas comparten.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Nicoll contó a La Prensa que este viernes tras conocerse del accidente, su teléfono no paraba de sonar.

Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Fue tanta la presión, que Nicoll tuvo que hacer un live en Tiktok para aclarar que "gracias a Dios estoy bien".

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Antes de ello, Nicoll había explicado a La Prensa que al momento del incidente, ella estaba al otro lado en la trocha de norte a Sur

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Ella vio cómo el carro perdió el control y como buenos samaritanos auxiliaron a sus tres amigas.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
"La hermana de Nayrovis era la más grave, pero está bien. Génesis llevaba iba mal del brazo", contó.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
Ella es Génesis Bonilla, la joven que llevaba su brazo lastimado.
Ellas son las hermanas Orellana, Nayrobis y Lesly (derecha), quien fue la que más grave resultó.
Nicoll es madre de un niño, tiene 21 años y está agradecida con Dios porque sus amigas están bien y ahora se enfoca a seguir trabajando a la espera de que todos se recuperen satisfactoriamente para que dentro de poco puedan volver a deleitar a sus clientes.

 Foto cortesí de nicoll_hernandez10 en Tiktok
