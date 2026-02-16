VIDEO: Sujeto impacta rastra a bus lleno de pasajeros en Choloma y termina detenido

Choloma, Cortés

Un grupo de pasajeros vivió minutos de tensión cuando fueron impactados por una rastra en Choloma la mañana de este lunes y todo quedó registrado por videos aficionados. En el material gráfico se escucha el grito desesperado de los pasajeros que gritan: "le volvió a pegar".

A un costado aparece en escena un sujeto con camiseta negra que conduce una rastra y le grita al conductor del bus: "bajate cul...". Más adelante, en otro video, se ve cuando dos sujetos están peleando; uno de ellos se supone que es el busero y el otro el rastrero. Un grupo de pasajeros se baja de la unidad y comienza a tomar justicia por su propia cuenta y luego llegan unos policías a los que le entregan.