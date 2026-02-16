  1. Inicio
VIDEO: Sujeto impacta rastra a bus lleno de pasajeros en Choloma y termina detenido

Los conductores se fueron a los golpes, pero los pasajeros intervinieron para entregar a las autoridades al rastrero, al que acusaban de andar ebrio

Choloma, Cortés

Un grupo de pasajeros vivió minutos de tensión cuando fueron impactados por una rastra en Choloma la mañana de este lunes y todo quedó registrado por videos aficionados.

En el material gráfico se escucha el grito desesperado de los pasajeros que gritan: "le volvió a pegar".

A un costado aparece en escena un sujeto con camiseta negra que conduce una rastra y le grita al conductor del bus: "bajate cul...".

Más adelante, en otro video, se ve cuando dos sujetos están peleando; uno de ellos se supone que es el busero y el otro el rastrero.

Un grupo de pasajeros se baja de la unidad y comienza a tomar justicia por su propia cuenta y luego llegan unos policías a los que le entregan.

"Llevan cervezas, los dos andaban", le indican a las autoridades que se llevan detenido al rastrero y a su copiloto.

En los videos se menciona que las personas a bordo de la unidad son maquileros, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Tampoco se ha dicho qué fue lo que originó el malestar del rastrero.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

