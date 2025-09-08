Ultiman a guardia de seguridad en una gasolinera de SPS

San Pedro Sula, Honduras

La madrugada de este lunes fue encontrado sin vida un guardia de seguridad en la parte trasera de una gasolinera, ubicada debajo del puente a desnivel de la segunda calle y la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Mathías Delgado, quien se desempeñaba como vigilante del establecimiento. Su cuerpo quedó tendido boca abajo, junto a un generador de energía ubicado en el exterior de la gasolinera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen habría ocurrido durante un intento de asalto para despojarlo de sus pertenencias. Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y recopilar indicios que ayuden a dar con los responsables. El hecho ha causado consternación en sus compañeros de trabajo, ya que el guardia era conocido por su labor en la estación de servicio.