¿Quiénes eran los dos hombres que murieron en el brutal accidente del Canal Seco?

El brutal choque ocurrió en el municipio de Aguanqueterique, La Paz. Ambos fallecidos residían en Choluteca; uno de ellos era piloto de aviación.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido el domingo 7 de septiembre en el Canal Seco, a la altura del municipio de Aguanqueterique, La Paz, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.
Según el informe preliminar, el hecho se registró tras el choque frontal entre dos vehículos, lo que provocó la muerte inmediata de dos hombres originarios de Choluteca.
Uno de los fallecidos fue identificado como Wilson Hernández, originario de Choluteca.
Wilson era un destacado piloto graduado del Centro de Instrucción Aeronáutica Horizontes.

Sus amigos y familiares se mostraron consternados ante la trágica muerte del joven piloto.

La segunda víctima respondía al nombre de Ludin Miranda, quien también era originario del departamento de Choluteca.

Ambos hombres murieron en la escena del brutal accidente de tránsito.

Conductores que transitaban por la zona colaboraron en sacar los cuerpos del interior del vehículo en el que se transportaban.

Wilson y Ludin viajaban en un pickup color gris, marca Nissan Frontier, la cual quedó destruida luego del fuerte impacto del otro automotor.

Las autoridades de Vialidad y Transporte llegaron a la escena para recabar información y determinar cómo ocurrió esta tragedia vial en el Canal Seco.

