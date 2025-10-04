  1. Inicio
Ultiman a dos jóvenes frente a centro nocturno en Sabá, Colón

Las autoridades identificaron a los fallecidos con los nombres de Anthony Cano Sevilla (22) y Maikol Enrique Rodríguez (20).

Escena donde fueron ultimados dos jóvenes en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

Fotografía: Cortesía
Sabá, Colón

En horas de la madrugada de este sábado se registró un doble homicidio en las afueras de un centro nocturno ubicado en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

De acuerdo con versiones de testigos, varios hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra contra dos jovencitos que se encontraban en las cercanías del establecimiento.

Las víctimas murieron de manera inmediata a causa de los múltiples impactos de bala, mientras que los atacantes huyeron con rumbo desconocido tras cometer el crimen.

Las autoridades identificaron a los fallecidos con los nombres de Anthony Cano Sevilla (22 años) y Maikol Enrique Rodríguez (20 años).

Fotografías en vida de los dos jóvenes que fueron asesinados en la madrugada de este sábado en Sabá, Colón.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y forenses del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias en la escena del crimen.

La Policía Nacional inició con las investigaciones correspondientes para establecer el móvil del ataque.

Luego de acciones policiales en la zona, medios locales de Colón informaron que las autoridades capturaron a varios sospechosos del doble crimen, quienes se trasladaban en un vehículo tipo pickup de color blanco, en cuyo interior se encontraron varias armas de fuego.

Redacción La Prensa
