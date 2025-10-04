Ultiman a dos jóvenes frente a centro nocturno en Sabá, Colón

Sabá, Colón

En horas de la madrugada de este sábado se registró un doble homicidio en las afueras de un centro nocturno ubicado en el municipio de Sabá, departamento de Colón. De acuerdo con versiones de testigos, varios hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra contra dos jovencitos que se encontraban en las cercanías del establecimiento.

Las víctimas murieron de manera inmediata a causa de los múltiples impactos de bala, mientras que los atacantes huyeron con rumbo desconocido tras cometer el crimen. Las autoridades identificaron a los fallecidos con los nombres de Anthony Cano Sevilla (22 años) y Maikol Enrique Rodríguez (20 años).

