Adulto mayor es capturado por extorsionar a transportistas en SPS

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este viernes en flagrancia a un hombre de la tercera edad, acusado de extorsionar a transportistas en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.
El detenido, identificado únicamente como "Marco", de 71 años, operaba de forma independiente, exigiendo altas sumas de dinero a los conductores del transporte público, lo que mantenía en constante amenaza a quienes laboran en este sector.
Durante la operación, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro extorsivo realizado momentos antes de su captura.
La Dipampco informó que ya se remitió el expediente investigativo al Ministerio Público, para que el sospechoso enfrente cargos por el delito de extorsión, en perjuicio de testigos protegidos.
La autoridad instó a quienes hayan sido víctimas o reconozcan al imputado a presentar su denuncia formal, con el fin de fortalecer el caso y garantizar la aplicación de justicia.