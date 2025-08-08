Adulto mayor es capturado por extorsionar a transportistas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este viernes en flagrancia a un hombre de la tercera edad, acusado de extorsionar a transportistas en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.

El detenido, identificado únicamente como "Marco", de 71 años, operaba de forma independiente, exigiendo altas sumas de dinero a los conductores del transporte público, lo que mantenía en constante amenaza a quienes laboran en este sector.