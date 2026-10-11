Rescatan a tres menores y reportan a uno desaparecido en playa El Edén, Marcovia

Marcovia, Honduras. Tres adolescentes fueron rescatados del mar y uno permanece desaparecido tras un incidente ocurrido este domingo 11 de octubre en la playa El Edén, en Marcovia, Choluteca. El menor desaparecido fue identificado como Anyelo Sebastián Castro, de 13 años.
Según información preliminar, los cuatro jóvenes ingresaron al mar durante una excursión, pero en determinado momento tuvieron dificultades para mantenerse a flote.
Personas que se encontraron en el sector a bordo de una lancha se percataron de la situación y acudieron en auxiliar a los adolescentes. Tres de ellos lograron ser rescatados, pero no fue posible localizar a Anyelo Castro.
De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada alrededor de las 9:40 de la mañana del domingo. Tras recibir la alerta, los bomberos se desplazaron hasta la zona para apoyar las labores de búsqueda.
En el operativo participan equipos de rescate de distintas instituciones y voluntarios, quienes realizan recorridos en el área para tratar de localizar al adolescente. Las autoridades mantienen los trabajos de búsqueda en el sector donde se reportó su desaparición.
Mientras tanto, los familiares de Anyelo Sebastián esperan noticias sobre el menor y mantienen la esperanza de encontrarlo. Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en la playa El Edén.