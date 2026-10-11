Rescatan a tres menores y reportan a uno desaparecido en playa El Edén, Marcovia

Marcovia, Honduras. Tres adolescentes fueron rescatados del mar y uno permanece desaparecido tras un incidente ocurrido este domingo 11 de octubre en la playa El Edén, en Marcovia, Choluteca. El menor desaparecido fue identificado como Anyelo Sebastián Castro, de 13 años.

Según información preliminar, los cuatro jóvenes ingresaron al mar durante una excursión, pero en determinado momento tuvieron dificultades para mantenerse a flote.

Personas que se encontraron en el sector a bordo de una lancha se percataron de la situación y acudieron en auxiliar a los adolescentes. Tres de ellos lograron ser rescatados, pero no fue posible localizar a Anyelo Castro.