Policía no reporta detenidos por homicidio de oficial ocurrido en Catacamas

Catacamas, Olancho

Con poco más de seis años de servicio en la Policía Nacional, el inspector Luis Fernando Hernández García aún proyectaba una carrera en ascenso dentro de la institución, dedicada al resguardo de la seguridad ciudadana.

El oficial atendió un llamado ciudadano tras una alerta recibida inicialmente al Sistema de Emergencias 911, posteriormente trasladada a la Policía, en la que se reportaban disturbios, consumo de alcohol y presunta ingesta de drogas en una vivienda de la colonia Lomas II, en Catacamas.

Por instrucción de su superior inmediato, Hernández García se desplazó en una patrulla junto al conductor y dos agentes más desde la Unidad Metropolitana de Prevención número 15 (UMEP-15), alrededor de las 12:30 de la madrugada de este miércoles.

Al llegar al inmueble señalado, varios sujetos que se encontraban en el interior comenzaron a disparar contra los uniformados, hiriendo de gravedad al inspector durante la intervención.

Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al Hospital Santo Hermano Pedro; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, falleció minutos después de su ingreso.

El subcomisario y portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que en la zona se mantienen operativos desde tempranas horas, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

No obstante, detalló que en la vivienda donde ocurrió el ataque fueron decomisadas armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble era utilizado por estructuras criminales para actividades de narcomenudeo.

Barahona añadió que los indicios recolectados permitirán avanzar en la identificación de los responsables del ataque contra los funcionarios policiales.

El cuerpo del inspector Luis Hernández fue trasladado durante la madrugada a la morgue del Ministerio Público en la capital, donde ingresó a las 6:30 de la mañana para la autopsia médico-legal.

Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, fue retirado por su esposa, familiares y compañeros de la Policía Nacional, para ser trasladado a una funeraria, donde será velado antes de su traslado a Nacaome, Valle, su ciudad natal.

La institución policial confirmó que, al tratarse de una muerte en el cumplimiento del deber, se le otorgará de forma póstuma el ascenso al grado de subcomisario.

Hernández García había sido asignado a la UDEP-15 en Catacamas desde febrero y era inspector de segundo año, egresado de la promoción 38 de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) en 2019.

El oficial estaba casado con Yaritza Cruz, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2025, y recientemente habían compartido con familiares el anuncio del sexo de su futuro hijo durante un encuentro en la isla de Amapala.