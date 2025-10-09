Piratas informáticos sustrajeron L664,000 de cuenta de empresario; nueve personas detenidas

San Pedro Sula

Nueve allanamientos se registraron este jueves en Cortés y Comayagua, en contra de una red señalada de cometer delitos informáticos y fraude electrónico.

De acuerdo con las investigaciones, en agosto de 2024, un empresario propietario de un grupo ferretero fue víctima de una estafa digital mediante el acceso no autorizado a su cuenta bancaria. Los responsables vulneraron el sistema informático y sustrajeron más de 660 mil lempiras (L 664,000.00), aunque se logró bloquear transferencias adicionales por 400 mil lempiras.

Las pesquisas de la ATIC revelan que los implicados recibieron transferencias ilegales directamente desde la cuenta del empresario y posteriormente distribuyeron el dinero en cuentas de terceros, con montos que oscilaron entre 40 mil y 300 mil lempiras.