Piratas informáticos sustrajeron L664,000 de cuenta de empresario; nueve personas detenidas

Nueve allanamientos se registraron este jueves en Cortés y Comayagua, en contra de una red señalada de cometer delitos informáticos y fraude electrónico.
De acuerdo con las investigaciones, en agosto de 2024, un empresario propietario de un grupo ferretero fue víctima de una estafa digital mediante el acceso no autorizado a su cuenta bancaria.
Los responsables vulneraron el sistema informático y sustrajeron más de 660 mil lempiras (L 664,000.00), aunque se logró bloquear transferencias adicionales por 400 mil lempiras.
Las pesquisas de la ATIC revelan que los implicados recibieron transferencias ilegales directamente desde la cuenta del empresario y posteriormente distribuyeron el dinero en cuentas de terceros, con montos que oscilaron entre 40 mil y 300 mil lempiras.
Parte del dinero fue retirado en efectivo, mientras que otra porción fue transferida entre los mismos involucrados mediante operaciones interbancarias (ACH), con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos.
El requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción incluye los delitos de asociación para delinquir y receptación del delito de estafa.
Durante los operativos se confirmó la captura de nueve personas en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua, quienes serán remitidas a la capital para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.