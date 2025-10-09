Misterio en caso de jóvenes hallados muertos tras ser detenidos por policías en Yoro

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Los cuerpos de dos jóvenes hallados muertos en una zona montañosa del municipio de Sulaco, Yoro, fueron exhumados este jueves. Las diligencias iniciaron en el cementerio general de Sulaco, donde se exhumaron los restos de Cristopher David Membreño Escobar, y continuaron en el camposanto de Yoro con la exhumación de Walter Iván Rodríguez Cruz.

De acuerdo con las investigaciones de la ATIC, los jóvenes habrían sido detenidos el 22 de julio de 2025 por agentes de la Policía Nacional asignados a la jefatura municipal de Sulaco, quienes se desplazaban en la patrulla PN 974.

Los familiares, al enterarse del arresto, acudieron a la posta policial de Sulaco, donde se les informó que los detenidos habían sido trasladados a la Unidad Departamental de Prevención N.º 18 (UDEP-18) en Yoro. Sin embargo, al llegar a esa sede, las autoridades policiales negaron tener bajo custodia a los jóvenes.