Niño de dos años grave tras presunto ataque de su padrastro en Santa Bárbara

Concepción del Norte, Santa Bárbara.

Un niño de apenas dos años permanece en estado grave luego de sufrir un presunto caso de maltrato infantil registrado en las últimas horas en el municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara. De acuerdo con reportes preliminares, el menor, identificado como Liam Daniel Leiva Fernández, habría sido agredido por su padrastro, quien de manera violenta le habría provocado graves lesiones físicas.

La información información preliminar detalla que el padrastro habría introducido un carbón encendido en la boca del pequeño y, posteriormente, fracturado uno de sus brazos y una pierna. Tras la agresión, familiares y vecinos trasladaron de emergencia al niño hasta el Hospital Integrado de Santa Bárbara, donde permanece ingresado bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de su condición. Personal médico confirmó que el menor presenta fracturas en un brazo y una pierna, además de otras lesiones que mantienen reservado su estado de salud. Hasta el momento no se ha brindado un parte oficial detallado sobre su evolución. El presunto agresor, cuya identidad no ha sido revelada, se dio a la fuga luego del hecho y está siendo buscado por las fuerzas de seguridad, según informaron pobladores del sector.