Tras perder a su bebé, mujer vive encadenada por su agresividad en bordos de San Pedro Sula

Una misteriosa y poco usual situación está atravesando una hondureña que reside en los bordos de San Juan, San Pedro Sula, pues desde hace un año permanece encadenada porque, supuestamente, tiene problemas de agresividad y pérdida de memoria.

Se trata de María Guillén, quien es cuidada por su madre de 80 años de edad. Según comentó la señora, ella ya no soporta la situación que atraviesa con su hija, pues se ha vuelto violenta incluso con ella y ya no la respeta.

“Tengo una situación triste porque tengo tres años de estar batallando con ella, es agresiva conmigo, no me respeta, ya no soporto, soy una persona que tiene 80 años”, expresó a TSi.

