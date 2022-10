“La SIP será un faro contra el autoritarismo”, dice su nuevo presidente

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido este domingo a que la organización “siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo” y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.

Greenspon ha remarcado que su relación con la SIP no es nueva, entre otras cosas porque su abuelastro, Andrew Heiskell, presidió la organización en el periodo 1961-1962 y en una de sus asambleas conoció a su abuela, Marian Sulzberger Heiskell, ejecutiva del New York Times, con la que acabó casado en 1965.

Pero en el 90-95 % de los de los casos no se han encontrado a los culpables, “y eso es un gran motivador”, dice Canahuati, quien expresa su “preocupación extrema” por la violencia que se ha generado en México, país que encabeza, y con diferencia, el número de periodistas asesinados.”No es posible que un estado como el mexicano no pueda proteger a aquellos periodistas que realmente ha sido documentado que están amenazados (...) y peor aún, no poder aclararlos. Ahí es donde uno cuestiona esa voluntad de algunos sectores políticos o algunos gobiernos”, afirma.

Para Canahuati, presidente de Opsa, grupo de medios de comunicación líder en Honduras, los medios han sido uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia, y sobre todo en América Latina, con infinidad de cierres de cabeceras.

“En Colombia, el 60 % de las comunidades no tienen medios locales, no han podido mantenerse, 30 millones de brasileños no tienen medios locales, y en EE.UU., el desierto informativo crece día a día, no es sostenible la situación financiera de los medios”, lamenta.

”Somos firmes creyentes de que la fortaleza económica de los medios de comunicación, no solo tiene un impacto directo sobre la libertad de expresión (...), sino que también tiene un impacto directo sobre la calidad de la democracia en regiones como Latinoamérica”, concluye.

Parte de esta crisis la atribuye al impacto que están teniendo las plataformas, que no solo rentabilizan las informaciones por las que no pagan, sino que se han hecho con el grueso de la publicidad, principal fuente de financiación de los medios.

Por eso, la SIP ha trabajado en los últimos años para “crear ese debate público” sobre el papel de las plataformas, con las que pide negociar, aunque Canahuati no cree que “vaya a ser tan fácil” el acuerdo.Y repecto a las noticias falsas, otro mal que aqueja al periodismo, considera que, en gran medida surgen de las redes sociales.

”Pensamos que iban a ser las que pudieran salvar la democracia, en aquel año de la primavera árabe, hemos visto cómo han dañado la democracia, cómo han confundido a muchas naciones o al público, cómo han polarizado, o han ayudado a polarizar”, lamenta.

Y apuesta por un debate sobre la “moderación” de las plataformas digitales y “algún tipo de marco regulatorio”. No obstante, considera que lo más importante es que los periodistas continúen con su trabajo, con “información fidedigna, creíble, balanceada, para poder traer un poco de tranquilidad”.