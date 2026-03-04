Diputados de Yoro sufren aparatoso accidente de tránsito en Olancho

Tegucigalpa

Los diputados del departamento de Yoro por el partido Libertad y Refundación (Libre), Felipe Ponce y Denis Calix, sufrieron un accidente de tránsito la mañana de este miércoles en la carretera que conduce de Olancho hacia Tegucigalpa.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Salamá, cuando el vehículo en el que se transportaban los congresistas sufrió un aparatoso accidente.

Tras el suceso, el diputado Felipe Ponce fue trasladado hacia Tegucigalpa para someterse a una revisión médica y descartar posibles lesiones derivadas del impacto.