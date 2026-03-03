Pintor automotriz pierde la vida tras caer a un abismo de 40 metros en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.

La comunidad de El Derrumbo, en el sector conocido como El Torno, en Santa Rosa de Copán, se vistió de luto la tarde de este martes tras registrarse un fatal accidente que cobró la vida de un hombre de 46 años, quien cayó al vacío desde una gran altura a orillas de la carretera CA-4. ​La víctima fue identificada como Germán Marcos Melgar Ardón, de oficio pintor automotriz. Según los reportes preliminares de las autoridades, Melgar Ardón se precipitó por un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad, ubicado en una zona de difícil acceso y terreno inestable, justo detrás de una iglesia de la localidad.

​Vecinos de la zona alertaron sobre el hallazgo del cuerpo en el fondo del precipicio. Testigos e informes policiales indican que, presuntamente, el ahora occiso se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance. .Debido a la magnitud de la caída, el fuerte impacto le provocó heridas mortales, principalmente un trauma craneoencefálico severo que le segó la vida de manera instantánea. ​Al lugar se desplazaron autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense para realizar el levantamiento legal del cadáver.​