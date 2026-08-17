Juzgado inicia proceso sobre bienes de Roosevelt Aviléz y varios de sus familiares

El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito celebró la Audiencia de Información de Inicio del Proceso sobre bienes vinculados a Roosevelt Aviléz, César Ríos, Bella Ríos y otros, a solicitud del Ministerio Público.

Durante la audiencia quedó establecida para el martes 8 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba.

En esta nueva etapa, las partes deberán presentar los elementos que consideren pertinentes dentro del proceso relacionado con los bienes inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros señalados.

El Ministerio Público había solicitado y obtuvo el aseguramiento de bienes vinculados al alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Aviléz López, y varios de sus familiares, en un proceso relacionado con una investigación por presunto lavado de activos.

La medida, que había sido admitida por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, comprende 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles ubicados en Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.

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Entre las inversiones señaladas figuran dos ferreterías, una gasolinera, propiedades y vehículos, cuyo valor cuestionado por el Ministerio Público supera los 160 millones de lempiras.

De acuerdo con la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el alcalde y sus familiares tendrían bienes valorados en unos 321 millones de lempiras, mientras que un informe financiero patrimonial señala posibles inconsistencias entre sus ingresos y las inversiones realizadas.

El Ministerio Público sostiene que los bienes asegurados tendrían un origen que no ha sido justificado lícitamente, por lo que fueron sometidos al proceso correspondiente de privación de dominio.

Roosevelt Eduardo Aviléz y cuatro integrantes de su familia recibieron cartas de libertad de un Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional.