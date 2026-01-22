Joven muere tras impactar contra una vaca en carretera de Danlí

Danlí, El Paraíso.

Un joven perdió la vida de manera trágica la madrugada de este jueves tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que comunica Danlí con la comunidad de El Pescadero, en El Paraíso. La víctima fue identificada como Jimmy Altamirano, originario de Quisgualagua y residente en la aldea Arauli, en Danlí, quien se conducía en una motocicleta cuando colisionó contra una vaca que se encontraba en la vía.

El impacto fue de tal magnitud que el joven falleció de forma inmediata, según el informe preliminar. De acuerdo con personas cercanas a la familia, Jimmy cursaba estudios en una universidad privada del departamento de El Paraíso y había laborado como miembro de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), destacándose por su responsabilidad y compromiso. La noticia causó profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos de la zona oriental del país. Altamirano era hijo de una reconocida docente del lugar, lo que aumentó el impacto del suceso en la comunidad.