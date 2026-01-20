  1. Inicio
Rescatan a secuestrado y capturan a cuatro sospechosos en Comayagua

Durante el operativo de rescate se produjo un ataque armado, dejando como resultado tres personas heridas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional

La acción policial permitió ubicar al hombre y capturar a cuatro sospechosos.
Comayagua, Honduras.

Agentes de la Policía Nacional rescataron a un hombre que había sido reportado como secuestrado, durante un operativo ejecutado cerca de la comunidad de Santa Cruz, en Minas de Oro, Comayagua, donde además cuatro personas fueron detenidas.

De acuerdo con información preliminar, la acción policial permitió ubicar al hombre y capturar a cuatro sospechosos, de 19, 32 y 33 años de edad, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los detenidos.

La persona rescatada fue identificada como Denis Córdova, originario de la aldea Santa Rosa, Victoria, Yoro, quien habría sido trasladado hasta la zona donde fue localizado por los agentes.

Imagen de los cuatro detenidos por el secuestro de Denis Córdova.

Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos, dejando como resultado tres personas heridas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Uno de los capturados, quien resultó herido fue trasladado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, en Yoro, donde horas después se confirmó su muerte.

Asimismo, las autoridades informaron que durante la operación se decomisaron armas de grueso calibre, entre ellas una subametralladora UZI, un fusil AR-15, una pistola y un revólver, además de teléfonos celulares y el vehículo en el que se transportaban los sospechosos.

