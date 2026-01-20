Rescatan a secuestrado y capturan a cuatro sospechosos en Comayagua

Comayagua, Honduras.

Agentes de la Policía Nacional rescataron a un hombre que había sido reportado como secuestrado, durante un operativo ejecutado cerca de la comunidad de Santa Cruz, en Minas de Oro, Comayagua, donde además cuatro personas fueron detenidas. De acuerdo con información preliminar, la acción policial permitió ubicar al hombre y capturar a cuatro sospechosos, de 19, 32 y 33 años de edad, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los detenidos.

La persona rescatada fue identificada como Denis Córdova, originario de la aldea Santa Rosa, Victoria, Yoro, quien habría sido trasladado hasta la zona donde fue localizado por los agentes.