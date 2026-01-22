Kennia Mondragón dice que ella y Eliam Paz decidieron darse un tiempo

La presentadora de televisión Kennia Mondragón confirmó actualmente está separada de Eliam Paz, con quien mantuvo una relación amorosa.
La colaboradora de HCH confirmó la separación a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.
"Como figura pública, siento el deber y el respeto hacia mi comunidad de seguidores de compartir este mensaje con sinceridad y claridad", inició Kennia Mondragón en su comunicado.
"Durante cinco años mantuve una relación que siempre mostré de manera transparente en mis redes sociales. Sin embargo, en este año 2026, mi pareja y yo hemos decidido tomarnos un tiempo por motivos personales, con el fin de reflexionar y definir el rumbo de nuestra relación", escribió la conductora.
"A esta persona le tengo un profundo aprecio. Fue y sigue siendo un hombre educado, trabajador, y de bien. Agradezco a Dios por haberlo puesto en mi vida durante todo este tiempo, y si hoy nuestra relación está en pausa, es porque así lo ha permitido él", agregó la bella hondureña.
Kennia aclaró que todavía deja una puerta abierta, en caso de que sus caminos vuelvan a encontrarse. "Solo el tiempo y la voluntad de Dios dirán si en algún momento nuestros caminos vuelvan a unirse o si esta etapa ha llegado a su final definitivo. Por ahora, hemos decidido darnos este espacio con respeto y madurez".
Asimismo, pidió respeto en estos momentos. "También quiero pedir, de la manera más respetuosa, que no se especule ni se me involucre en situaciones del pasado, ni en rumores que no corresponden a la realidad. Simplemente, una etapa ha concluido y merece ser tratada con la misma dignidad con la que fue vivida", aseguró la comunicadora.
"Agradezco su comprensión, respeto y cariño de siempre. Atentamente: Kennia Mondragón", así concluyó su mensaje la presentadora hondureña.
Cabe mencionar que desde hace varios días sonaba fuerte el rumor de la separación de Kennia Mondragón y Eliam Paz, sin embargo, la presentadora de televisión prefería no pronunciarse.
Hasta el momento, Eliam Paz no se ha pronunciado sobre su ruptura con la bella Kennia Mondragón.
Así de felices y enamorados lucían Kennia Mondragón y Eliam Paz en noviembre de 2025.