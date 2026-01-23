Pedía L10 millones por liberar a secuestrado; lo condenan a 12 años de cárcel

A 12 años de cárcel fue condenado el supuesto miembro de la pandilla 18 Eliaquin Cristhobel Orellana Quinteros, tras someterse a un procedimiento abreviado por su participación en un secuestro agravado y por la tenencia ilegal de municiones de uso permitido.
De acuerdo con el expediente judicial, el caso se remonta al 1 de marzo de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad luego de que varios sujetos armados irrumpieran de manera violenta en un establecimiento donde se encontraba junto a su padre.
Posteriormente, el joven fue trasladado a un lugar desconocido mientras los responsables iniciaban una serie de llamadas extorsivas a su familia.
Los captores exigieron inicialmente una suma de 10 millones de lempiras a cambio de la liberación del adolescente y amenazaron a sus padres para evitar que recurrieran a las autoridades. A pesar de ello, la familia interpuso la denuncia y realizó un pago parcial de 1.5 millones de lempiras, lo que permitió a los investigadores dar seguimiento al caso.
Las pesquisas estuvieron a cargo de la Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI, cuyos agentes lograron ubicar el sitio donde el joven permanecía retenido. En el operativo se concretó su rescate, la captura de los implicados y la recuperación del dinero entregado.
En este proceso penal también figuran como imputados Celso Ramón Mendieta y Ramón Adolfo Martínez, quienes continúan enfrentando cargos relacionados con el secuestro.