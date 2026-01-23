Pedía L10 millones por liberar a secuestrado; lo condenan a 12 años de cárcel

Tegucigalpa.

A 12 años de cárcel fue condenado el supuesto miembro de la pandilla 18 Eliaquin Cristhobel Orellana Quinteros, tras someterse a un procedimiento abreviado por su participación en un secuestro agravado y por la tenencia ilegal de municiones de uso permitido. De acuerdo con el expediente judicial, el caso se remonta al 1 de marzo de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad luego de que varios sujetos armados irrumpieran de manera violenta en un establecimiento donde se encontraba junto a su padre.

Posteriormente, el joven fue trasladado a un lugar desconocido mientras los responsables iniciaban una serie de llamadas extorsivas a su familia. Los captores exigieron inicialmente una suma de 10 millones de lempiras a cambio de la liberación del adolescente y amenazaron a sus padres para evitar que recurrieran a las autoridades. A pesar de ello, la familia interpuso la denuncia y realizó un pago parcial de 1.5 millones de lempiras, lo que permitió a los investigadores dar seguimiento al caso.