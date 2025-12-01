Identifican a joven hallado sin vida en Tegucigalpa

Tegucigalpa, homduras.

Un joven encontrado sin vida la tarde del sábado 29 de noviembre en la colonia Torocagua de Tegucigalpa, envuelto en una sábana junto a otra persona aún no identificada, ya fue reconocido, según informaron las autoridades.

Se trata de Fernando José Berríos Cámbar, de 24 años, originario de Olancho. Sus familiares lo reclamaron ayer por la mañana en la morgue de la capital y posteriormente trasladaron su cuerpo hacia su departamento de origen.