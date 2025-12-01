  1. Inicio
Identifican a joven hallado sin vida en Tegucigalpa

Se trata de Fernando José Berríos Cámbar, de 24 años de edad, quien fue encontrado envuelto en una sábana junto a otra persona cuya identidad aún no ha sido identificada

Las dos víctimas fueron abandonadas en la calle principal de la colonia Torocagua de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, homduras.

Un joven encontrado sin vida la tarde del sábado 29 de noviembre en la colonia Torocagua de Tegucigalpa, envuelto en una sábana junto a otra persona aún no identificada, ya fue reconocido, según informaron las autoridades.

Se trata de Fernando José Berríos Cámbar, de 24 años, originario de Olancho. Sus familiares lo reclamaron ayer por la mañana en la morgue de la capital y posteriormente trasladaron su cuerpo hacia su departamento de origen.

Berríos Cámbar fue identificado a través de los análisis en el laboratorio de dactiloscopía, por medio de huellas.

El segundo fallecido sigue sin ser identificado y se espera que sus familiares lleguen a reconocerlo. Agentes de la DPI ya investigan para determinar quiénes cometieron el doble crimen y abandonaron los cuerpos en la calle principal de la colonia Torocagua.

Según la información preliminar, las víctimas presentaban signos de tortura y estaban atados de pies y manos al cuello, fueron levantados por las autoridades y los ingresaron en calidad de desconocidos a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público.


Redacción La Prensa
