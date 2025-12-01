Hallan sin vida a cobrador de bus en Tegucigalpa

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo del cuerpo de un joven cobrador de bus, encontrado este lunes cerca de una quebrada en la aldea Mateo, en Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía tres días.
De acuerdo con la investigación preliminar, el joven habría sido privado de su libertad y posteriormente ultimado con mucha violencia, antes de ser abandonado en el lugar donde finalmente fue hallado.
Las autoridades continúan con las investigaciones, pues aún se desconoce quiénes serían los responsables del crimen y cuáles habrían sido los posibles motivos del hecho.