  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan sin vida a cobrador de bus en Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía tres días

Hallan sin vida a cobrador de bus en Tegucigalpa

Según la información, Víctor Almendares trabajaba como cobrador de bus.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo del cuerpo de un joven cobrador de bus, encontrado este lunes cerca de una quebrada en la aldea Mateo, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía tres días.

Joven motociclista muere al impactar contra camión en SPS; regresaba de trabajar

De acuerdo con la investigación preliminar, el joven habría sido privado de su libertad y posteriormente ultimado con mucha violencia, antes de ser abandonado en el lugar donde finalmente fue hallado.

Matan a dos personas en una cancha deportiva en aldea de Francisco Morazán

Las autoridades continúan con las investigaciones, pues aún se desconoce quiénes serían los responsables del crimen y cuáles habrían sido los posibles motivos del hecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias