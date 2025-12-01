Hallan sin vida a cobrador de bus en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo del cuerpo de un joven cobrador de bus, encontrado este lunes cerca de una quebrada en la aldea Mateo, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía tres días.