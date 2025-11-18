Identifican a hombre que murió atropellado por turismo en Pimienta

Pimienta, Cortés

La víctima fue identificada como Julio Elías, de 75 años , quien se trasladaba en una motocicleta color rojo cuando, por causas aún bajo investigación, colisionó con un vehículo particular.

Un hombre de la tercera edad perdió la vida este martes en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura entre los municipios de Pimienta y Potrerillos, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la persona que conducía el automóvil sería una mujer, presuntamente de profesión enfermera, quien resultó herida tras el impacto.

La fémina fue trasladada a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la zona y comenzar las indagaciones que permitan determinar la responsabilidad en el accidente.

Mientras que el cuerpo de Julio Elías fue levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.

Las autoridades de Tránsito hacen un llamado a conductores a extremar las medidas de precaución en esta transitada vía que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula.