Cortés registra dos masacres en menos de 48 horas

Tegucigalpa, Honduras

Dos homicidios múltiples se registraron en el departamento de Cortés en menos de 48 horas, dejando un saldo de seis personas muertas. El hecho más reciente ocurrió la noche del sábado en la colonia Saturno de San Pedro Sula, sector sureste, donde tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de un taller de motocicletas.

Las víctimas fueron identificadas como Yensy Leiva Romero (de 19 años), Joshua Gerardo Bautista Hernández (de 23) y Brayan Francisco Briones García (de 28). De acuerdo con versiones preliminares de testigos, los tres jóvenes se encontraban en el taller alrededor de las 7:30 pm cuando varios individuos armados y con el rostro cubierto llegaron a bordo de una camioneta. Los atacantes habrían abierto fuego contra las víctimas sin mediar palabra, provocándoles la muerte en el lugar.

Ataque en San Manuel

Este crimen múltiple ocurrió dos días después de otro en un restaurante del municipio de San Manuel, Cortés, que dejó tres personas muertas y dos más heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Óscar Ortez Henríquez (de 48 años), Melba Roseli Caballero (de 40) y Samuel Emilio Chavarría (de 73), propietario del establecimiento. Una familiar de Óscar Ortez relató que este había llegado al restaurante para observar un partido de fútbol. También indicó que había sido deportado de Estados Unidos meses atrás. Melba Roseli Caballero laboraba en el negocio donde ocurrió el ataque. Según informes preliminares, dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de ambos hechos y dar con los responsables.

Violencia y homicidios múltiples

Los homicidios múltiples continúan siendo una de las principales manifestaciones de violencia en Honduras.