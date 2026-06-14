Tres muertos deja ataque armado en la colonia Saturno, San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Tres personas perdieron la vida la noche del sábado durante un hecho violento registrado en la colonia Saturno, sector Villeda Morales de San Pedro Sula.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Jhosua Bautista, Jensy Yulieth Leiva Romero y un joven identificado únicamente como Brayan.