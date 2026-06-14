Tres muertos deja ataque armado en la colonia Saturno, San Pedro Sula

Tres personas perdieron la vida la noche del sábado durante un hecho violento registrado en la colonia Saturno, sector Villeda Morales de San Pedro Sula.
De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Jhosua Bautista, Jensy Yulieth Leiva Romero y un joven identificado únicamente como Brayan.
Según la información recopilada en la escena, las víctimas se encontraban en una galera donde funciona un taller de reparación de motocicletas cuando, alrededor de las 7:30 de la noche, varios individuos que se movilizaban en una camioneta negra llegaron al lugar y dispararon contra las personas que estaban en el sitio.
Luego del ataque, los responsables huyeron. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso ni han establecido el posible móvil del ataque.