Matan a motociclista y dejan herido a su acompañante en Guaimaca

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

La víctima mortal fue identificada como Antonio Reyes, de 35 años, quien se conducía en una motocicleta por una calle de tierra cuando fue interceptado por varios individuos armados que le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Un motociclista murió y otra persona que lo acompañaba resultó herida tras un ataque armado registrado este sábado en la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.

En el hecho también resultó herido el acompañante de Reyes, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, personas que transitaban por el sector intentaron auxiliar a Antonio Reyes y lo subieron a un vehículo para llevarlo a recibir asistencia; sin embargo, las heridas provocadas por los disparos afectaron órganos vitales y falleció minutos después.

La motocicleta en la que se transportaban quedó abandonada entre la maleza a un costado de la calle, mientras vecinos observaban con consternación lo ocurrido.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se presentaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa.

Las autoridades investigan el móvil del crimen y trabajan en la identificación y captura de los responsables.