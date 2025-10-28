  1. Inicio
Matan a balazos a juez de policía municipal en Azacualpa, Santa Bárbara

El ataque contra el juez Kevin Erasmo Martínez también dejó herida a su esposa. El hecho ocurrió frente a la vivienda del funcionario

Kevin Erasmo Martínez es la víctima del mortal ataque.

San Pedro Sula.

Un juez de policía de la Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara, fue ultimado a balazos la noche del lunes en esa localidad.

El ataque a disparos contra el juez Kevin Erasmo Martínez también dejó herida a su esposa. El hecho ocurrió frente a la vivienda del funcionario.

La pareja estaba dentro de su vehículo cuando hombres armados se acercaron y les dispararon a través de la ventana.

Unos nueve casquillos de bala fueron hallados en la escena del ataque mortal. Martínez murió de inmediato sin poder ser atendido. El pronóstico de salud de su esposa es reservado.

En la escena, las autoridades encontraron al menos nueve casquillos de bala, los cuales le habrían provocado la muerte de manera inmediata.

"Despedimos a un compañero excepcional, un amigo entrañable y líder indiscutible del municipio de Azacualpa. Su partida nos deja un vacío inmenso. Fue un joven lleno de pasión, compromiso y cercanía, que siempre estuvo al lado de nuestra labor política desde el inicio", escribió Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

