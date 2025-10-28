Matan a balazos a juez de policía municipal en Azacualpa, Santa Bárbara

San Pedro Sula.

Un juez de policía de la Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara, fue ultimado a balazos la noche del lunes en esa localidad. El ataque a disparos contra el juez Kevin Erasmo Martínez también dejó herida a su esposa. El hecho ocurrió frente a la vivienda del funcionario.

La pareja estaba dentro de su vehículo cuando hombres armados se acercaron y les dispararon a través de la ventana. Unos nueve casquillos de bala fueron hallados en la escena del ataque mortal. Martínez murió de inmediato sin poder ser atendido. El pronóstico de salud de su esposa es reservado. En la escena, las autoridades encontraron al menos nueve casquillos de bala, los cuales le habrían provocado la muerte de manera inmediata. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.