A Támara envían a hermano del líder del Cártel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras

Durante la diligencia judicial, la jueza competente conoció los elementos presentados por el Ministerio Público y determinó imponer la medida cautelar de detención judicial contra José Luis Ferrera Rodas , alias "Vaca lola", a quien se le presume responsable de varios delitos relacionados con el crimen organizado.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolló la audiencia de declaración de imputado contra un hombre capturado en el sector conocido como La Danta, en la aldea El Guantillo, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

El imputado es señalado por los delitos de asociación para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido agravado, porte ilegal de munición de uso prohibido y tráfico de drogas, en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, el orden público y la salud pública del Estado de Honduras.

La resolución judicial establece que Ferrera Rodas deberá permanecer bajo detención preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra, como medida para asegurar su presencia durante las siguientes etapas del juicio.

El término legal de la detención será cumplido en el Centro Penitenciario de Támara, ubicado en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, según lo ordenado por la autoridad judicial.

Asimismo, el tribunal programó la Audiencia Inicial para el próximo viernes 15 de mayo a las 9:00 de la mañana, donde se continuará con el proceso judicial correspondiente.