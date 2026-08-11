Sujetos armados entran a una vivienda y matan a tres hombres en Bonito Oriental, Colón

Un nuevo ataque armado en Colón deja tres hombres muertos en el interior de una vivienda en el municipio de Bonito Oriental.
El violento suceso se registró la noche de ayer lunes. De acuerdo con los informes preliminares, varios sujetos armados irrumpieron y dispararon contra los presentes.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado las identidades oficiales de los tres fallecidos.
Sin embargo, de manera preliminar, pobladores del sector indicaron que dos de los hombres eran conocidos en la comunidad bajo los alias de "El Trozo" y "Saulito".
Vecinos de la zona, alarmados por la ráfaga de disparos, alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes se despliegan para resguardar la escena del crimen.
Agentes de la Policía Nacional e inspectores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena del crimen. Por su parte, personal del Ministerio Público y Medicina Forense se trasladó al sitio para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente conforme a ley.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han establecido el móvil del triple homicidio, ni se reportan personas detenidas en relación con este violento hecho.