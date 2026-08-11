Sujetos armados entran a una vivienda y matan a tres hombres en Bonito Oriental, Colón

Colón

Un nuevo ataque armado en Colón deja tres hombres muertos en el interior de una vivienda en el municipio de Bonito Oriental.

El violento suceso se registró la noche de ayer lunes. De acuerdo con los informes preliminares, varios sujetos armados irrumpieron y dispararon contra los presentes.

Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado las identidades oficiales de los tres fallecidos.

Sin embargo, de manera preliminar, pobladores del sector indicaron que dos de los hombres eran conocidos en la comunidad bajo los alias de "El Trozo" y "Saulito".