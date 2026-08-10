Capturan a hombre por supuesta distribucion de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), detuvieron a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas durante operaciones policiales-militares en el Mercado El Dandy, en San Pedro Sula, Cortés.

Durante la operación, los agentes decomisaron dos bolsitas con supuesta marihuana, cinco envoltorios con supuesta cocaína y cinco piedras de supuesto crack. Además, se le encontraron 1,100 lempiras en efectivo.

El detenido fue trasladado a la Unidad Receptora de Denuncias (URD) de la PMOP, donde será remitido a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.