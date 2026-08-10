Capturan a hombre por supuesta distribucion de drogas en San Pedro Sula

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), detuvieron a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas durante operaciones policiales-militares en el Mercado El Dandy, en San Pedro Sula, Cortés.
Durante la operación, los agentes decomisaron dos bolsitas con supuesta marihuana, cinco envoltorios con supuesta cocaína y cinco piedras de supuesto crack. Además, se le encontraron 1,100 lempiras en efectivo.
El detenido fue trasladado a la Unidad Receptora de Denuncias (URD) de la PMOP, donde será remitido a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Las autoridades indicaron que el caso seguirá el proceso establecido por la ley. La persona detenida mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.
Según el informe de las autoridades, el operativo forma parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en el sector para combatir actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.