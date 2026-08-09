Capturan a supuesto integrante de la MS-13 por distribución de droga en Puerto Cortés

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) ejecutó un allanamiento de morada en el barrio Camagüey de Puerto Cortés, Cortés, donde logró la captura de Pablo García Colindres, de 40 años, conocido en el mundo criminal con el alias de "Pablón".
Según reportes de inteligencia policial, García ostentaría el rango de cabecilla encargado de sector dentro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Al detenido se le supone responsable de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público del Estado de Honduras.
Durante el allanamiento, los agentes decomisaron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros; 20 puntas de supuesta cocaína; 324 bolsitas plásticas con hierba seca, supuesta marihuana; 40 dosis de presunta piedra crack y un teléfono celular, que será sometido a peritaje para extraer información que podría estar vinculada con la estructura criminal.
El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el procedimiento correspondiente conforme a la ley.
Las sustancias y demás evidencias decomisadas serán sometidas a los análisis y peritajes respectivos.