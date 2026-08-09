Capturan a supuesto integrante de la MS-13 por distribución de droga en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) ejecutó un allanamiento de morada en el barrio Camagüey de Puerto Cortés, Cortés, donde logró la captura de Pablo García Colindres, de 40 años, conocido en el mundo criminal con el alias de "Pablón".

Según reportes de inteligencia policial, García ostentaría el rango de cabecilla encargado de sector dentro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Al detenido se le supone responsable de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público del Estado de Honduras.