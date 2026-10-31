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Recuperan Hummer robada y hallan cargador con 21 proyectiles y droga en SPS

El vehículo fue localizado en el barrio Medina mediante labores de rastreo de la Policía; durante la inspección también encontraron un arma blanca

Recuperan Hummer robada y hallan cargador con 21 proyectiles y droga en SPS

De acuerdo con el informe policial, el vehículo es de color negro y fue sometido a una inspección técnico-policial para buscar indicios que contribuyan a esclarecer las circunstancias del robo.

San Pedro Sula, Cortés. Un vehículo tipo pick-up marca Hummer, modelo H3T, que tenía reporte de robo, fue recuperado por agentes de la Policía Nacional en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.

La operación fue ejecutada por funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), con apoyo de unidades de inteligencia, luego de realizar labores de rastreo que permitieron ubicar el automotor.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo es de color negro y fue sometido a una inspección técnico-policial para buscar indicios que contribuyan a esclarecer las circunstancias del robo y determinar si fue utilizado en otras actividades ilícitas.

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Durante la revisión, los agentes encontraron un cargador de arma de fuego que contenía 21 proyectiles calibre 9 milímetros, además de supuesta marihuana y un arma blanca.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y establecer su posible relación con hechos delictivos.

La Policía no informó sobre personas detenidas durante el procedimiento ni precisó las circunstancias en las que ocurrió el robo del vehículo.

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Redacción La Prensa
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