Recuperan Hummer robada y hallan cargador con 21 proyectiles y droga en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Un vehículo tipo pick-up marca Hummer, modelo H3T, que tenía reporte de robo, fue recuperado por agentes de la Policía Nacional en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.

La operación fue ejecutada por funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), con apoyo de unidades de inteligencia, luego de realizar labores de rastreo que permitieron ubicar el automotor.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo es de color negro y fue sometido a una inspección técnico-policial para buscar indicios que contribuyan a esclarecer las circunstancias del robo y determinar si fue utilizado en otras actividades ilícitas.