Presentan nuevos medios probatorios contra otro implicado en el asesinato del exalcalde Óscar Acosta

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentó "medios probatorios contundentes en contra de Pedro Alexis Matamoros Sánchez, señalado responsable del delito de asesinato en perjuicio del exalcalde de Tegucigalpa, Óscar Roberto Acosta", afirma el Ministerio Público.

La audiencia se desarrolló en la sala I del tribunal de sentencia de Tegucigalpa, donde la terna de jueces admitió todos los medios probatorios presentados por el Ministerio Público.

La audiencia inicial se programó para los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2026 a las 9:30 de la mañana.

Pedro Alexis Matamoros Sánchez fue arrestado a inicios de 2025 en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, después de permanecer prófugo de la justicia durante cinco años.

Por este caso, se logró una condena de 30 años de reclusión contra Roberto David Casco Bustillo, mientras que Jeyson Manuel George fue condenado a 20 años de prisión.

De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el jueves 4 de julio de 2019, alrededor de las 12:00 del mediodía, en la colonia Miraflores Sur, el exalcalde se desplazaba en una camioneta Toyota color verde con dirección a su vivienda. En ese momento, impactó en la parte trasera de un vehículo turismo Nissan Sentra, color gris y placas PDM6504. En este vehículo se transportaban Roberto David Casco Bustillo, Jeyson Manuel George, Adelmo Alfonso Galdámez Martínez y Pedro Alexis Matamoros Sánchez.

Acto seguido, dos de los hechores se acercaron a la camioneta y abrieron fuego en contra de Acosta, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los imputados abandonaron el vehículo Nissan Sentra y huyeron de la escena del crimen corriendo por la calle principal de dicho sector.