¿Quién era la mujer ultimada en La Entrada, Copán?

La víctima fue atacada cuando se conducía en motocicleta junto a su esposo, quien resultó herido.

La joven murió en la escena del ataque, mientras que su pareja resultó herida.
La Entrada, Copán

Una joven identificada como Maryeni Johana Orellana, de 21 años, perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en un hecho ocurrido en La Entrada, Copán.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Orellana se trasladaba en una motocicleta junto a su esposo cuando presuntamente rebasó un vehículo, cuyo conductor reaccionó de manera agresiva y abrió fuego contra la pareja.

Los disparos impactaron a la joven, quien murió de inmediato en el lugar, mientras que su esposo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial en La Entrada.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para resguardar la escena y recabar indicios que permitan identificar y dar con el responsable del ataque.

Hasta el momento, el móvil del crimen continúa bajo investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Familiares piden agilizar las investigaciones para esclarecer el crimen.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA

