¿Quién era la mujer ultimada en La Entrada, Copán?

La Entrada, Copán

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Orellana se trasladaba en una motocicleta junto a su esposo cuando presuntamente rebasó un vehículo, cuyo conductor reaccionó de manera agresiva y abrió fuego contra la pareja.

Una joven identificada como Maryeni Johana Orellana, de 21 años, perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en un hecho ocurrido en La Entrada, Copán .

Los disparos impactaron a la joven, quien murió de inmediato en el lugar, mientras que su esposo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial en La Entrada.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para resguardar la escena y recabar indicios que permitan identificar y dar con el responsable del ataque.

Hasta el momento, el móvil del crimen continúa bajo investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Familiares piden agilizar las investigaciones para esclarecer el crimen.