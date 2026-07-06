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Con una piedra matan a mujer de 49 años en Veracruz, Copán; detienen a su expareja de 19 años

El dantesco hallazgo se registró en una zona montañosa. Las autoridades policiales decomisaron prendas de vestir con presuntos rastros de sangre al sospechoso

Con una piedra matan a mujer de 49 años en Veracruz, Copán; detienen a su expareja de 19 años

Deysi Pineda Bueso, de 49 años. Fotografía tomada de Occidente AlDíaTV.
Copán

Un repudiable hecho violento ha consternado a los pobladores de la zona occidental de Honduras, luego de que una mujer fuera hallada sin vida en una comunidad del municipio de Veracruz, Copán.

La víctima fue identificada como Deysi Pineda Bueso, de 49 años. De acuerdo con las primeras investigaciones del entorno policial, la mujer habría perdido la vida de forma violenta tras ser atacada de manera brutal con una piedra en reiteradas ocasiones.

El cuerpo de Pineda Bueso fue localizado en un sector montañoso. Tras recibir el reporte de alerta por parte de varios ciudadanos que transitaban por la zona, agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para resguardar la escena.

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En una oportuna reacción, los uniformados lograron la detención de la expareja sentimental de la víctima, un joven de apenas 19 años de edad, a quien se le supone responsable directo del atroz crimen. Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron prendas de vestir que presentaban presuntas manchas de sangre, las cuales serán fundamentales como evidencia científica.

Personal de Medicina Forense se trasladó al sitio para realizar el respectivo levantamiento cadavérico y trasladar los restos a la morgue.

Por su parte, los cuerpos de investigación de la Policía Nacional ya iniciaron las diligencias y el debido proceso para remitir al sospechoso ante la Fiscalía del Ministerio Público.

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Redacción La Prensa
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