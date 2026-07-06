Con una piedra matan a mujer de 49 años en Veracruz, Copán; detienen a su expareja de 19 años

Copán

Un repudiable hecho violento ha consternado a los pobladores de la zona occidental de Honduras, luego de que una mujer fuera hallada sin vida en una comunidad del municipio de Veracruz, Copán.

La víctima fue identificada como Deysi Pineda Bueso, de 49 años. De acuerdo con las primeras investigaciones del entorno policial, la mujer habría perdido la vida de forma violenta tras ser atacada de manera brutal con una piedra en reiteradas ocasiones.

El cuerpo de Pineda Bueso fue localizado en un sector montañoso. Tras recibir el reporte de alerta por parte de varios ciudadanos que transitaban por la zona, agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para resguardar la escena.