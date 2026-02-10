Piden más de 21 años de cárcel contra hombre condenado por narcotráfico en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Según la acusación presentada por la Fiscalía, Ávila Zelaya fue hallado responsable de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y asociación para delinquir, hechos que fueron comprobados durante el proceso judicial.

El Ministerio Público solicitó una condena de 21 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 62 mil lempiras, contra Wilmer Ávila Zelaya , declarado culpable de tres delitos vinculados a actividades por narcotráfico.

Por el delito de narcotráfico, el ente acusador pidió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, al considerar que se demostró su participación directa en la distribución de sustancias ilícitas en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se solicitó una condena de cinco años de prisión por portar armas de fuego de manera ilegal, un delito que, según las autoridades, representaba un riesgo para la seguridad de la población.

En cuanto al cargo de asociación para delinquir, la Fiscalía requirió una pena de doce años de reclusión, al señalar que el imputado formaba parte de una estructura criminal dedicada a actividades delictivas.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pidió que el condenado pague una multa económica que asciende a 62 mil lempiras, como parte de las sanciones establecidas por la ley.

La lectura de la sentencia definitiva fue programada para el próximo 17 de febrero en los juzgados sampedranos, fecha en la que el tribunal dará a conocer oficialmente la condena que deberá cumplir Ávila Zelaya.