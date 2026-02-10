Encuentran sin vida a Dilver Ruiz, quien murió al rescatar a su hija en el río Patuca

Patuca, Olancho.

Tras varias horas de búsqueda, este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció el domingo 8 de febrero luego de rescatar a su hija de las aguas del río Patuca, en Olancho. El hecho ocurrió cuando Dilver Ruiz, de aproximadamente 35 años, regresaba junto a la menor luego de asistir a una vigilia religiosa en una zona cercana al lugar donde sucedió la tragedia. Ambos se transportaban en un bote que, por razones aún no precisadas, perdió estabilidad durante el trayecto.

De acuerdo con los reportes, la niña cayó al río tras el movimiento de la embarcación. Al percatarse de lo ocurrido, el padre se lanzó al agua sin dudarlo y logró poner a salvo a su hija, evitando que fuera arrastrada por la corriente. Sin embargo, tras el rescate, Ruiz no logró reincorporarse al bote y fue arrastrado por la fuerza del río, desapareciendo ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar. Desde el lunes 9 de febrero, familiares, amigos y pobladores de comunidades cercanas se organizaron para buscarlo. La esperanza de encontrarlo con vida se mantuvo durante horas, pero la búsqueda concluyó este martes con el hallazgo de su cuerpo entre piedras, a la orilla del río Patuca.