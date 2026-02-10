  1. Inicio
Encuentran sin vida a Dilver Ruiz, quien murió al rescatar a su hija en el río Patuca

El hombre, de unos 35 años, desapareció tras salvar a la menor cuando el bote en el que viajaban perdió estabilidad. Su cuerpo fue hallado este martes luego de una intensa búsqueda en Patuca, Olancho

Fotografía en vida de Dilver Ruiz.

 Foto: Cortesía
Patuca, Olancho.

Tras varias horas de búsqueda, este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció el domingo 8 de febrero luego de rescatar a su hija de las aguas del río Patuca, en Olancho.

El hecho ocurrió cuando Dilver Ruiz, de aproximadamente 35 años, regresaba junto a la menor luego de asistir a una vigilia religiosa en una zona cercana al lugar donde sucedió la tragedia. Ambos se transportaban en un bote que, por razones aún no precisadas, perdió estabilidad durante el trayecto.

De acuerdo con los reportes, la niña cayó al río tras el movimiento de la embarcación. Al percatarse de lo ocurrido, el padre se lanzó al agua sin dudarlo y logró poner a salvo a su hija, evitando que fuera arrastrada por la corriente.

Sin embargo, tras el rescate, Ruiz no logró reincorporarse al bote y fue arrastrado por la fuerza del río, desapareciendo ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

Desde el lunes 9 de febrero, familiares, amigos y pobladores de comunidades cercanas se organizaron para buscarlo. La esperanza de encontrarlo con vida se mantuvo durante horas, pero la búsqueda concluyó este martes con el hallazgo de su cuerpo entre piedras, a la orilla del río Patuca.

Personas cercanas a la familia destacaron el acto de valentía de Ruiz, quien entregó su vida para salvar la de su hija.

El fallecimiento del hombre ha dejado consternados a sus seres queridos, quienes hoy lamentan la pérdida de un padre al que describen como dedicado y protector.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

