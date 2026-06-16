Matan a una mujer en Colón; su pareja es el principal sospechoso

Colón

Una mujer perdió la vida de forma violenta la noche de ayer lunes en la comunidad de Arenas, ubicada en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

La víctima fue identificada por las autoridades y vecinos como Suyapa Zamora. De acuerdo con testimonios de residentes de la comunidad, la ahora fallecida era una dedicada madre que deja en la orfandad a cinco hijos.

Según los datos preliminares, el crimen habría sido perpetrado por la pareja sentimental de la víctima. Versiones iniciales indican que el ataque se produjo en el interior de una vivienda tras una fuerte discusión entre ambos. Luego de agredir mortalmente a Zamora, el sospechoso huyó de la escena con rumbo desconocido.

Las autoridades de la Policía Nacional ya se encuentran investigando el sangriento suceso y han desplegado un operativo de búsqueda en sectores aledaños para capturar al presunto homicida y ponerlo a disposición de la justicia.