Video del atentado sería clave para identificar al sicario que disparó cpoontra a abogado en El Progreso

El Progreso, Yoro

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones sobre el atentado contra el abogado y notario Marlon Rodríguez , hecho ocurrido en el sector de El Progreso, Yoro , y que ha generado alarma tras circular en redes sociales un video del incidente.

El vocero de la institución, subcomisionado Alejandro Valladares, informó que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabajan en el caso, el cual fue conocido inicialmente a través de plataformas digitales donde se observa el momento del ataque.

Valladares explicó que las unidades policiales en El Progreso han sido desplegadas para realizar las diligencias correspondientes, en coordinación con el propio abogado Rodríguez, quien ha sido incorporado dentro de las medidas de protección.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido en las afueras de un bufete del profesional del derecho, donde un sujeto intentó dispararle, sin embargo, el arma de fuego habría fallado, lo que evitó una tragedia.

El funcionario policial detalló que se están ejecutando operativos de seguridad y vigilancia en la residencia del abogado, con el objetivo de garantizar su integridad física ante la alerta generada por el caso.

“No se puede tomar a la ligera lo que se observa en redes sociales, donde se aprecia un intento de ataque con arma de fuego”, señaló Valladares, al confirmar que el caso continúa en proceso de investigación.

Asimismo, indicó que el material audiovisual y las cámaras de videovigilancia serán clave para identificar al responsable del atentado, ya que permitirán el análisis técnico de la persona que aparece en el video.

Las autoridades aseguraron que, conforme avancen las investigaciones, se estarán brindando nuevos detalles sobre este hecho violento que mantiene en alerta a la zona norte del país y que es objeto de seguimiento por parte de unidades especializadas.