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Capturan a supuesto integrante de “Los Garrobos”, acusado de asesinato en El Progreso

Agentes de la DPI capturaron en la colonia Palermo, El Progreso, a un supuesto integrante de la banda “Los Garrobos”, quien era requerido por la justicia por su presunta participación en el crimen contra un hombre

Capturan a supuesto integrante de “Los Garrobos”, acusado de asesinato en El Progreso

El detenido es un hombre de 28 años, identificado con el alias de “Lons”, originario del municipio de El Progreso.

 Foto: Cortesía
El Progreso, Honduras

Las autoridades capturaron a un presunto integrante de la estructura criminal conocida como “Los Garrobos”, en la colonia Palermo, en el municipio de El Progreso, quien era buscado por su presunta participación en el asesinato de un hombre.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en una operación coordinada con personal de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal (UMIC-11).

De acuerdo con el reporte policial, el detenido es un hombre de 28 años, identificado con el alias de “Lons”, originario del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

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La aprehensión del sospechoso se efectuó en cumplimiento de una orden de captura girada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, el 25 de marzo de 2026.

El cual, es considerado presunto responsable de haber causado la muerte de Luis Melgar, por lo que deberá comparecer ante la justicia para responder por los señalamientos en su contra.

Las diligencias investigativas establecen que el hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2017 en la colonia Las Golondrinas, ubicada en el municipio de El Progreso. De acuerdo con la información, la víctima se encontraba hacia su residencia cuando fue atacada por varios disparos, falleciendo a consecuencia de las heridas sufridas.

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Las pesquisas apuntan a que el crimen habría tenido su origen en conflictos relacionados con el control territorial entre grupos criminales que mantenían presencia en el sector, entre ellos la estructura MS-13 y la banda delictiva a la que presuntamente pertenece el ahora capturado.

Posteriormente, el acusado será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que continúe el procedimiento legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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