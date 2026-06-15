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Hallan sin vida a mujer en estado de descomposición dentro de su vivienda en Choloma

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 57 años dentro de su vivienda en la colonia La Mora, en Choloma, Cortés

Hallan sin vida a mujer en estado de descomposición dentro de su vivienda en Choloma

Las autoridades encontraron muerta a mujer de 57 años en su vivienda en Choloma.

 Foto: Redes sociales
Choloma, Honduras

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 57 años dentro de la vivienda donde residía, en la colonia La Mora, municipio de Choloma, Cortés.

El área fue asegurada por agentes policiales, quienes verificaron que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Según la valoración inicial realizada por técnicos forenses, la mujer tendría entre cuatro a cinco días de haber fallecido dentro de la vivienda.

Vecinos de la colonia señalaron que desde hacía varios días no veían actividad en la vivienda de la mujer. No obstante, fue hasta que percibieron un fuerte olor en el sector que optaron por dar aviso a las autoridades.

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Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, las autoridades informaron que no fue posible determinar de forma inmediata la causa del deceso, por lo que esta se mantiene sin establecer hasta que se realice la autopsia correspondiente.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial, donde expertos forenses llevarán a cabo los estudios necesarios para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

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Redacción La Prensa
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