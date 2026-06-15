Hallan sin vida a mujer en estado de descomposición dentro de su vivienda en Choloma

Choloma, Honduras

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 57 años dentro de la vivienda donde residía, en la colonia La Mora, municipio de Choloma, Cortés.

El área fue asegurada por agentes policiales, quienes verificaron que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Según la valoración inicial realizada por técnicos forenses, la mujer tendría entre cuatro a cinco días de haber fallecido dentro de la vivienda.

Vecinos de la colonia señalaron que desde hacía varios días no veían actividad en la vivienda de la mujer. No obstante, fue hasta que percibieron un fuerte olor en el sector que optaron por dar aviso a las autoridades.