Gritos, pancartas y enojo: dictan prisión preventiva a Daniel Meraz por crimen de enfermera

Villanueva Honduras.

El Juzgado competente resolvió este lunes dictar prisión judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, acusado del asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, hecho ocurrido el pasado 3 de junio en el municipio de San Manuel, Cortés, donde la víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. La decisión se adoptó durante la audiencia inicial desarrollada bajo modalidad virtual, luego de que el imputado compareciera desde el Centro Penal de El Progreso, Yoro, mediante plataforma Zoom, por razones de seguridad tras incidentes registrados en una audiencia previa. La resolución fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona, quien explicó que la decisión se adoptó tras la conclusión de la audiencia inicial celebrada en el juzgado de Letras Seccional de Villanueva. “Se ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva al principal implicado Daniel Antonio Meraz Cáceres como supuesto responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López”, añadió. Barahona explicó que el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal, incorporando pruebas documentales, periciales y testificales, lo que permitió sustentar la acusación.

“El ente fiscal ha ratificado el requerimiento, incorporó las pruebas documentales, periciales, testificales. Asimismo, pidió una medida cautelar limitativa”, indicó. Asimismo, señaló que la defensa del imputado solicitó un sobreseimiento, el cual fue rechazado por el juzgado. “La defensa lo rechazó y en ese sentido solicitó un sobreseimiento a su representante”, citó el portavoz. El Poder Judicial informó que el imputado deberá permanecer bajo custodia en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras avanza el proceso judicial. “Dicho encausado siga bajo la guardia y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario del Progreso”, detalló Barahona. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 15 de julio a las 9:00 de la mañana, según confirmó la autoridad judicial.



En los juzgados de Villanueva se hicieron presentes familiares de la víctima, así como representantes de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, quienes realizaron un plantón para exigir justicia en el caso.

Una de las representantes, Carolina Sierra, del Foro de Mujeres por la Vida, señaló que el caso debe ser juzgado como un feminicidio agravado y exigió que no se otorguen beneficios procesales al imputado. “Creemos que este caso es muy importante, que caiga todo el peso de la ley sobre el feminicida”, expresó Sierra, al tiempo que manifestó su rechazo a la posibilidad de un procedimiento abreviado.

La defensora también cuestionó la efectividad del sistema de justicia en casos de violencia contra la mujer, señalando que muchos de ellos permanecen en la impunidad y que las víctimas no reciben protección oportuna. Durante la manifestación, las organizaciones acompañaron a los familiares de la enfermera y reiteraron su llamado a que el Ministerio Público actúe con firmeza en la acusación por feminicidio agravado. El caso de Elvia Gómez ha generado conmoción en la comunidad de San Manuel, Cortés, donde la enfermera fue encontrada sin vida en su vivienda, en circunstancias que aún forman parte del proceso de investigación judicial. Las autoridades han señalado que la realización de la audiencia vía Zoom respondió a medidas de seguridad adoptadas tras incidentes ocurridos en una comparecencia anterior del imputado.