Capturan a presunto "coyote" que cobraba hasta 3,000 dólares por trasladar migrantes a USA

Comayagua, Honduras

Las autoridades reportaron la detención de un hombre señalado de integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

De acuerdo con las investigaciones, el individuo cobraba sumas que alcanzaban los 3,000 dólares por persona y, una vez que estas llegaban a territorio mexicano, presuntamente eran entregadas a grupos delictivos que operan en la ruta migratoria.

La operación fue desarrollada mediante un trabajo coordinado entre investigadores de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes dieron seguimiento al caso hasta lograr la captura del sospechoso.