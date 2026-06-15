Capturan a presunto "coyote" que cobraba hasta 3,000 dólares por trasladar migrantes a USA

Las autoridades reportaron la detención de un hombre señalado de integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.
De acuerdo con las investigaciones, el individuo cobraba sumas que alcanzaban los 3,000 dólares por persona y, una vez que estas llegaban a territorio mexicano, presuntamente eran entregadas a grupos delictivos que operan en la ruta migratoria.
La operación fue desarrollada mediante un trabajo coordinado entre investigadores de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes dieron seguimiento al caso hasta lograr la captura del sospechoso.
El arrestado es un hombre de 42 años, originario de Comayagua, quien se desempeña como comerciante.
Según las indagaciones policiales, el ahora detenido estaría vinculado a una red dedicada al traslado irregular de personas hacia el extranjero. Las investigaciones señalan que la estructura ofrecía a los migrantes facilidades para cruzar fronteras de manera clandestina, exigiendo pagos que rondaban entre los 2,500 y 3,000 dólares por cada viaje.
Asimismo, se presume que los integrantes de esta organización utilizaban documentación alterada o fraudulenta para evadir los controles migratorios y facilitar el desplazamiento de sus clientes con destino final a Estados Unidos.
Las diligencias investigativas y los testimonios recabados durante el proceso permitieron a las autoridades ejecutar una orden judicial contra el sospechoso. El requerimiento fue girado por un tribunal con jurisdicción en Comayagua en junio de 2025.
De acuerdo con el expediente, el imputado es señalado por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de personas, causa que fue presentada en perjuicio de varios testigos protegidos.
Tras su captura, el individuo será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que determinarán las acciones legales a seguir dentro del proceso penal.