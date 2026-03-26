Capturan a "Coyote"; lo acusan de secuestrar a una persona a la que prometió llevarla a USA

San Pedro Sula

El detenido fue identificado como José Luis Haylock Jass, de 20 años, conocido con el alias de “El Misco”, residente en el barrio Suncery, San Pedro Sula, Cortés, y de oficio jornalero. Según las investigaciones, es miembro de la estructura criminal denominada “Los Coyotes”.

La Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves a un presunto líder de una banda de secuestradores que operaba bajo la modalidad de “coyote”, en la colonia López Arellano, en Choloma, Cortés.

De acuerdo con el informe policial, el 18 de noviembre de 2025, un testigo protegido fue víctima de secuestro tras ser contactado por el ahora imputado, quien le ofreció un supuesto viaje seguro hacia Estados Unidos. La modalidad consistía en hacer salir a las víctimas de sus viviendas y, una vez bajo su control, intimidarlas con armas de fuego para privarlas de libertad.

Horas después del secuestro, los familiares de la víctima recibieron una llamada en la que les exigían el pago de 7,000 dólares a cambio de su liberación.

La víctima fue rescatada sana y salva en la ciudad de Siguatepeque, tras una intervención policial en la que se registró un intercambio de disparos. En ese momento, los sospechosos lograron darse a la fuga.

Las autoridades indicaron que existen varios expedientes relacionados con esta misma modalidad delictiva, en la que los implicados se hacen pasar por “coyotes” para posteriormente secuestrar a sus víctimas y exigir dinero por su liberación.

La orden de captura fue emitida el 9 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, bajo el expediente 85-2026 JLPCOMAC.

El detenido será remitido al juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.