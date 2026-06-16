Interceptan encomienda con supuesta droga camuflada en bloque de queso

Tegucigalpa, Honduras

La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en el área de exportaciones de la Aduana La Mesa, en La Lima, Cortés.

La Policía Nacional decomisó una encomienda que contenía supuesta droga camuflada entre productos lácteos y rosquillas, la cual tenía como destino el extranjero, durante una operación realizada en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales .

De acuerdo con el informe policial, la encomienda levantó sospechas tras ser sometida a controles de inspección con tecnología de rayos X, donde se detectaron irregularidades que activaron los protocolos de revisión.

Al realizar la inspección física, las autoridades encontraron cuatro cajas con cubos de queso y bolsas con rosquillas color rosado, productos que presuntamente eran utilizados para ocultar la sustancia ilícita.

Tras aplicar la prueba de campo, el resultado preliminar dio positivo a supuesta cocaína, por lo que la evidencia fue asegurada y remitida a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO) para continuar con las investigaciones.

Las autoridades señalaron que este nuevo método evidencia cómo las estructuras criminales continúan modificando sus estrategias para intentar traficar droga a nivel internacional, utilizando productos de consumo para evadir los controles de seguridad.