Identifican a motociclista que murió tras impactar contra un cabezal en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Un motociclista de 23 años murió la tarde de este domingo 4 de octubre luego de colisionar contra un cabezal en el barrio Cienaguita, al final del bulevar de Puerto Cortés.

La víctima fue identificada como Jorge Manuel Hernández Bardales, quien, según el reporte preliminar, se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

Tras recibir el llamado de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar a bordo de la unidad HRB-02, bajo el mando del motorista Eder Álvarez.