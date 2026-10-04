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Identifican a motociclista que murió tras impactar contra un cabezal en Puerto Cortés

Jorge Manuel Hernández Bardales, de 23 años de edad, murió de manera instantánea al impactar contra el cabezal.

Identifican a motociclista que murió tras impactar contra un cabezal en Puerto Cortés

Fotografía en vida de Jorge Manuel Hernández y la escena del accidente.

Puerto Cortés, Honduras.- Un motociclista de 23 años murió la tarde de este domingo 4 de octubre luego de colisionar contra un cabezal en el barrio Cienaguita, al final del bulevar de Puerto Cortés.

La víctima fue identificada como Jorge Manuel Hernández Bardales, quien, según el reporte preliminar, se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

Tras recibir el llamado de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar a bordo de la unidad HRB-02, bajo el mando del motorista Eder Álvarez.

Accidente de tránsito deja a un motociclista muerto en Puerto Cortés

Al llegar a la escena, los bomberos realizaron las labores correspondientes y confirmaron que Hernández Bardales ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo del joven quedó en el lugar del accidente y posteriormente fue entregado a las autoridades correspondientes para el procedimiento establecido.

Las autoridades realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió la colisión entre la motocicleta y el cabezal.

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Redacción La Prensa
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